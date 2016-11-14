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Kapadokya’da 21 yıllık otel kapandı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da turizm sezonunun kötü gitmesi nedeniyle kapanan otellere bir yenisi daha eklendi.


14 Kasım 2016 09:44

Kapadokya Bölgesinde 1995 yılından itibaren hizmet veren Peri Tower Otel, bölgede turizmin kötü gitmesi nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Nevşehir merkeze bağlı Nar Kasabasında bulunan Peri Tower'ın Genel Müdürü Nazif Demir, otelin Nisan 2018 tarihine kadar kapatılacağını sosyal paylaşım sayfasından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Nazif Demir sosyal paylaşım sayfasında yaptığı açıklamada, "Değerli Dostlarımız, son yıllarda Türk turizmindeki sıkıntıları hep birlikte yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Edindiğimiz izlenimler turizmin 2017 yılının 2016 yılını bile aratacak derecede sıkıntılı olacağı yönünde. Bu güne kadar öz sermaye desteğimizin katkısı ile misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Ekibimizin hepsini 2016 sezon sonuna kadar tüm olumsuzluklara rağmen mağdur etmeden, işsiz bırakmaktan kaliteli hizmetimizden ödün vermeden, Kapadokya ve Türkiye turizminin geldiği nokta içimizi kan ağlatsa da elimizden gelenin en iyisi ile hem ekibimiz hem de sizleri mutlu etmeye özen gösterdik. Bu sıkıntılar yaşanırken Türk turizminde hiç bir etiğin kalmaması, 3 kuruş rakamlar ile hizmet kalitesine bakılmaksızın rekabetin en kötüsünü yaşamaya başlamış olan Kapadokya’da, 21 yıldır hizmet veren Peri Tower Hotel olarak çok zor bir karar almış bulunmaktayız. Kasım 2016 sonunda faaliyetimizi sonlandıracağız. 2018 Nisan ayına kadar kesin kapalı kalacağız. Bu güne kadar bizlere vermiş olduğunuz destek ve işbirliğine çok teşekkür eder, üzerimizde ki bu olumsuzlukların ve Türk turizmindeki sıkıntıların bir an önce bitmesini ve sektörümüzün daha parlak sezonlara kavuşmasını temenni ederiz. Sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.  

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR 

Etiketler: Kapadokya


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