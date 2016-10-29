Peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, güneşin ilk ışıklarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk bayrağı asarak havalandı. Türk bayrakları peribacaları arasında dalgalanırken yüzlerce balonun Kapadokya semalarındaki görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu. İçerisinde Uzakdoğulu ve Avrupalı turistlerin bulunduğu balonların uçuşu yaklaşık 1 saat sürdü. Anatolian Balloons Pilotu Eray Bora, her yıl geleneksel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda balonların sepetine Türk Bayrakları asarak havalandıklarını belirterek, "Her sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramımızı binlerce fit yüksekte kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 93.yaşı kutlu olsun.” dedi. Kapadokya bölgesinde yüzlerce balon Türk bayrakları ile havalanırken bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak isteyen turistler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekinmesi dikkatlerden kaçmadı.

Coşkun Sağlamdin