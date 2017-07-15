Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle Kapadokya’da havalanan sıcak hava balonları sepetlerine Türk bayrağı asarak uçtu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde sabahın erken saatlerine havalanan yaklaşık 100 kadar balon Türk bayrakları ile havalandı. Anatolian Balloons pilotlarından Eray Bora 15 Temmuz zafer bayramımızda nöbetimize gökyüzünde devam ediyoruz dedi. Bora, “15 Temmuz Türk milletinin zaferidir. Ülkenin her bir yanında 15 Temmuz coşkuyla kutlanırken şehitlerimiz yad edilirken bizde buna sessiz kalamazdık. Bizde 15 Temmuz zafer bayramımızda balonlarımızı Türk bayrağımız ile şanlı bayrağımız ile kutlayıp nöbetimize gökyüzünde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk bayrakları ile havalanan sıcak hava balonları yaklaşık bir saat boyunca uçtu.

Coşkun Sağlamdin

