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Kapadokya'da kaçak binanın üzeri toprakla örtüldü

Kapadokya'da kaçak binanın üzeri toprakla örtüldü
Kapadokya'da kaçak binanın üzeri toprakla örtüldü

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Zemi Vadisi içerisinde yapılan kaçak yapı Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmak yerine üzeri toprakla örtüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya ziyaretinde yaptığı açıklamada peribacalarıyla ünlü turizm merkezinde kaçak yapılaşmayla ilgili, "Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar" dedi. Açıklamanın ardından Göreme'de bir kaçak yapı yıkıldı. Ancak Zemi Vadisi'nde bulunan ve birinci derece sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapının yıkılmak yerine üzerinin toprakla örtülmesi tepkilere neden oldu.

Göreme Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.  

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