Diğer
Kategoriler

Kapadokya'da turizm yatırımları sürüyor

Kapadokya'da turizmcilerin yatırımları devam ediyor.

Kapadokyada turizm yatırımları sürüyor

22 Kasım 2016 09:18

Kapadokya bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Dorak Holding, Marriott International ile anlaşarak markayı bölge turizmine kazandırdı.
Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “DoubleTree Hilton Avanos ve Ramada Cappadocia’nın ardından yine bir uluslararası marka olan Marriott Hotel’i Kapadokya turizmine kazandırdığımız için mutluyuz. Bilindiği gibi Dorak Holding, eski Ramada Oteli’ni satın almıştı. Tesis tümüyle yeniden yapılıyor. Marriott Hotel’i 2017’nin 3. çeyreğinde Ekim ayında açmayı planlıyoruz. Bölgede beş yıldızlı 3. otelimiz ile gücümüze güç katıyoruz. Türkiye turizmine ve Kapadokya’ya inancımız sürüyor. Turizm yatırımlarımıza devam edeceğiz. Marriott Hotel Kapadokya, 38 metrekarelik 279 odası ile bölgeye yeni bir soluk getirecek” dedi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!