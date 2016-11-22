Kapadokya bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Dorak Holding, Marriott International ile anlaşarak markayı bölge turizmine kazandırdı.

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “DoubleTree Hilton Avanos ve Ramada Cappadocia’nın ardından yine bir uluslararası marka olan Marriott Hotel’i Kapadokya turizmine kazandırdığımız için mutluyuz. Bilindiği gibi Dorak Holding, eski Ramada Oteli’ni satın almıştı. Tesis tümüyle yeniden yapılıyor. Marriott Hotel’i 2017’nin 3. çeyreğinde Ekim ayında açmayı planlıyoruz. Bölgede beş yıldızlı 3. otelimiz ile gücümüze güç katıyoruz. Türkiye turizmine ve Kapadokya’ya inancımız sürüyor. Turizm yatırımlarımıza devam edeceğiz. Marriott Hotel Kapadokya, 38 metrekarelik 279 odası ile bölgeye yeni bir soluk getirecek” dedi.

