Kapadokya’yı Ekim ayında 205 bin 621 turist ziyaret etti



NEVŞEHİR (İHA) -

Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa örenyeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Kentlerini Ekim 2017 ayı döneminde 205 bin 621 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden 75 bin 884’ü Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken, 37 bin 566’sı Kaymaklı Yer Altı Şehrini, 31 bin 548’i ise Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni ziyaret etti.

Coşkun Sağlamdin