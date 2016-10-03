Sarıyer, İstinye Mahallesi, Bostan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 22.30 sıralarında Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Özel Temizlik çalışanı Semavi Güneş, çöp kamyonetiyle beraber çöp konteynerlarını boşaltmak için sokağa giriş yaptı. Sokak üzerinde bulunan konteynerları kamyonete boşaltmak için harekete geçen Güneş, konteynerin arkasında kapağı açık rögar çukurunu fark etmeyerek 15 metrelik çukura düştü. Rögar çukuruna düşen Semavi Güneş’i sokak üzerinde göremeyen diğer temizlik çalışanı, arkadaşını aramaya başladı. Sokağı boydan boya gezen diğer temizlik çalışanı telefonla arkadaşını aramasına rağmen cevap alamadı. Bir süre sonra çöp konteynerin arkasını kontrol eden temizlik çalışanı, Semavi Güneş’in şapkasını rögar çukurunun içinde gördü. Arkadaşının çukura düştüğünü gören temizlik çalışanı durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögar çukuruna düşen Semavi Güneş’i kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları başlatan itfaiye ekipleri Güneş’in düştüğü rögar çukuruna indi. 15 metrelik rögar çukuruna giren itfaiye ekipleri Semavi Güneş’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler tarafından Güneş’in cansız bedeni 1,5 saatlik çalışmanın ardından rögar çukurundan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Arkadaşlarının hayatını kaybettiğini gören Güneş’in mesai arkadaşları sinir krizi geçirdi. Acı haberle yıkılan mesai arkadaşları birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

"3-5 liralık bir demir için bir can daha gitti"

Rögar kapağının çalındığını ifade eden bir mahalle sakini,’’ Vatandaşın biri rögar kapağını çalıyor. Burada sürekli yaşanan bir durum. İki arkadaş çöp arabasıyla çöpleri almak için geliyorlar. Bir arkadaş arabanın üzerindeymiş. Bir süre sonra arkadaşının olmadığını fark ediyor. Sağa sola bakıyor, cep telefonuyla arıyor ancak ulaşamıyor. Rögar çukuruna baktıktan sonra şapkasını görüyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Rögar çukurunun kapatılması için defalarca dilekçe verildiğini belirten bir başka mahalle sakini ise,’’ Belediye Başkanına en az 10 kez haber verildi. Burası kapatılsın, tel çekilsin diye uyardık. Belki 1 seneden fazladır açık orası. Defalarca dilekçe verdik. Üç beş liralık bir demir için bir can daha gitti. Muhtemelen yarın sabah gelir, kapatırlar orayı’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Hayatını kaybeden Semavi Güneş’in cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.