Kapalı kasa kamyonetle minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Kaza, Ünye'nin Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri Çaybaşı Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Yıldırım idaresindeki 60 NT 882 plakalı kapalı kasa kamyonet, Çaybaşı sapağından Terme istikametine döndüğü sırada Ünye istikametinden gelmekte olan Ertan Sekmen (27) idaresindeki 52 M 5413 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Hasan Gül (28), Erkan Sekmen (19), Serkan Sekmen (19), Oğuz Sekmen (22), Yiğitcan Sekmen (6) ve Emine Con (50) ile diğer araçta bulunan şoför Önder Yıldırım, Cavide Yıldırım, Şevket Yıldırım, Dilek Gül ve Emine Eşin yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi hastanelerde devam ederken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hamza Alp