Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Uğurluköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Yener (54) yönetimindeki 07 TS 555 plakalı pancar yüklü kamyon, Antalya’dan Burdur istikametine giderken sıcak asfalt çalışması yapılan kapalı yola girdi. Kapalı yolda süratle seyreden kamyon önce yolu trafiğe kapatmak için konulan 07 YEL 46 plakalı mazot tankerine, daha sonra sıcak asfalt makinesine, 4 tane silindire ve 32 HH 991 plakalı kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Kazada kamyon şoförü Mehmet Emin Yener ve iş makinelerinde bekçilik yapan Hasan Aksu (54) yaralandı.

Kazada alev alan kamyon yanmaya başladı. Yoldan geçenler ve akaryakıt istasyonundan gelenler önce alev topuna dönen kamyondan, şoförü daha sonra da iş makineleri başında bekçilik yapan Hasan Aksu’yu kurtararak olay yerinden uzaklaştırdı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Alev topuna dönen kamyon Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Akça

BURDUR