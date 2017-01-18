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Kapalıçarşıda elektrik kesildi, esnaf isyan etti

Fatih'te elektrik ekiplerinin çalışması nedeniyle Tarihi Kapalıçarşı karanlığa gömüldü. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışan esnaf, duruma tepki gösterdi. Esnaf yetkililerden bir an önce sorunun çözülmesini istedi.

Kapalıçarşıda elektrik kesildi, esnaf isyan etti

18 Ocak 2017 14:12
Kapalıçarşıda elektrik kesildi, esnaf isyan etti - Tıkla İzle

İstanbul’da Fatih bölgesinde planlı elektrik kesintisi ve çalışması nedeniyle birçok yer karanlığa gömüldü. Bu kesintilerden etkilenen yerlerden birisi de tarihi Kapalıçarşı oldu. Son zamanlarda sık sık elektrik kesintilerine maruz Kapalıçarşı'da esnaf duruma tepki gösterdi. İş yerlerini mum ile aydınlatan, el ve cep telefonu feneriyle çalışamaya çalışan esnaf, yetkililerden duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi.

“Dünyanın göz bebeği olan bir kapalıçarşıda böyle elektriksiz kalıyoruz”
4 tarafın karanlık olduğunu ifade eden Mustafa Sönmez, “1978’lerde de böyle oluyordu, yine bu duruma geldik. 38 sene önceki duruma geldik, bu günler için öyle. Son zamanlarda sık sık kesilmeye başladı. Zaten müşteri de yok. Bir de üstüne elektrik de kesilmeye başladı. Ne moral kaldı ne de iş kaldı. Bu ara kesintiler çoğalmaya başladı. Siber saldırı olduğunu duyduk. Yetkililere diyeceğimiz, bozuksa tamir etsinler, insanları elektriksiz bırakmasınlar. İnsanlar buna para veriyor ama zam deyince kimse bir şey demiyor. İşe gelince de burada karanlıkta kalıyoruz. Dünyanın göz bebeği olan bir kapalı çarşı da böyle elektriksiz kalıyoruz” dedi.

“Buranın 1 gün kapalı olması felaket gibi bir şey”
Elektrik kesintisinin ticareti olumsuz etkilediğini söyleyen Metin Çubuk da, “Hiç kimse karanlıkta içeriye girmiyor. Kapalı çarşının 1 gün kapalı olması ki burası ülkenin ekonomisinin can damarıdır. Buranın böyle olması ne demektir? Böyle bir şey olamaz. Felaket gibi bir şey. Gündüz arıza mı var, neden gece çalışma yapılmıyor. Bugün telefon açıyoruz, 4-5’de gelecek diyorlar. Mağdur oluyoruz, 1 gün çalışmamak ne demek. Kapalıçarşı gece kapalı, gece yapsınlar gündüz değil” ifadelerini kullandı.
Esnafın karanlık çarşıda bekleyişi sürüyor.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık 

 


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