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Kapasite kullanım oranı Aralık'ta arttı

2016 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.


26 Aralık 2016 14:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Buna göre; 2016 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti.

2016 yılı Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 610 işyerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderilmiş, 2 bin 98 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

2016 yılı Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları,dayanıksız tüketim mallarında ile gıda ve içeceklerde artış görülürken, aramalları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi. 


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