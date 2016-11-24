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Kapasite kullanım oranı Kasım'da aynı kaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.


24 Kasım 2016 15:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı 'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Buna göre; 2016 yılı Kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

2016 yılı Kasım ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 613 iş yerine 'İktisadi Yönelim Anketi' formu gönderildi, 2095 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.
2016 yılı Kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı
2016 yılı Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanık sız tüketim mallarında artış, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış görüldü. Ara mallarında ise değişiklik olmadığı gözlendi. 

Etiketler: kapasite


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