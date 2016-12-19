Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ay önce İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan 370 dernek içerisinde yer alan 6 dernekte arama yaptı. Dernek binalarında örgütsel doküman arayan polis ekipleri ayrıca bilgisayarlara el koydu. Polis ekipleri Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği, Azikan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kadın Yaşam Derneği, Pale Kültür Sanat Derneği, Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Komagene Eğitim Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneğinde arama yaptı.

Ahmet Arslantaş