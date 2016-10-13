Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları ileri sürülen 50 öğretmeni gözaltına aldı. Olayla ilgili aranan Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Kışla Yaşardoğu İlkokulu'nda görevli kadın öğretmen N.E.K.(42), Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir otomobilin içinde yakalandı. N.E.K.'nin yanında bulunan ve FETÖ operasyonu kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde daire başkanı olduğu ileri sürülen eşi N.K. (44) de gözaltına alındı. Yapılan araştırmada N.K.'nin de ByLock kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan N.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gözaltında bulunan N.E.K. ile diğer öğretmenlerin sorgulanmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Muammer Ay