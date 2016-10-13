Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kapatılan özel üniversitede görevli daire başkanı ByLock'tan tutuklandı

Kapatılan özel üniversitede görevli daire başkanı ByLock'tan tutuklandı

Samsun'da ByLock kullandığı ileri sürülen özel bir üniversitede görevli daire başkanı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


13 Ekim 2016 16:39

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları ileri sürülen 50 öğretmeni gözaltına aldı. Olayla ilgili aranan Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Kışla Yaşardoğu İlkokulu'nda görevli kadın öğretmen N.E.K.(42), Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir otomobilin içinde yakalandı. N.E.K.'nin yanında bulunan ve FETÖ operasyonu kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesi'nde daire başkanı olduğu ileri sürülen eşi N.K. (44) de gözaltına alındı. Yapılan araştırmada N.K.'nin de ByLock kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan N.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gözaltında bulunan N.E.K. ile diğer öğretmenlerin sorgulanmalarının ise devam ettiği öğrenildi. 

Muammer Ay

Etiketler: özel üniversite, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!