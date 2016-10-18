İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından medya mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturmada Zaman Gazetesi eski çalışanı 3 şüpheli hakkındaki yakalama kararı talebi, Nöbetçi Hakimlik tarafından değerlendirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcının talebini kabul ederek, şüpheliler Bülent Keneş, Şemseddin Efe ve Abdulkerim Balcı hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' suçundan yakalama kararı çıkardı.

Savcı yakalama talep etmişti

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe yazarak, kapatılan Today’s Zaman Gazetesi eski genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri Şemsettin Efe ve eski yazarı Abdulkerim Balcı hakkında “darbeye teşebbüs” suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Hükümetin darbeyle düşürülmesini kanıksatma faaliyetlerinde bulundukları iddiası

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılan dilekçede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde birçok suçtan kayıtları bulunduğu anlatılarak, “Şüphelilerin medya unsurları vasıtasıyla görsel ve sosyal medyada darbe girişiminin gerçekleşeceğini beyan ederek ve devamında darbe girişimi günü toplumun darbeye karşı koymamasını telkin ederek, hükümetin darbe yoluyla düşürülmesini kanıksatma ve bu yönde algı oluşturma faaliyetlerinde bulundukları” anlatılmıştı. Dilekçede, medya gücünün toplumdaki etkinliğine dikkat çekilerek, “Darbe girişiminin, bürokrasi ve medya unsurları içerisindeki sivil ve asker örgüt yöneticileri ile üyelerinin iştirak halinde gerçekleştirdikleri bir eylemler zinciri olduğu” ifade edilmişti.

Darbe Girişimi'nden beri firariler

Şüphelilerden olay tarihinden beri haber alınamadığı ve firari durumda olan şüphelilere çağrı yapılamadığı belirtilen dilekçede, “Tüm bunlara rağmen kendilerine ulaşılamadıkları anlaşılan şüpheliler hakkında yakalama kararı verilmesi talep olunur” denilmişti.

Başak Akbulut

