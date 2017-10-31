Kapattığı yolu açtırmadı

Gölpazarı merkez Atatürk Caddesi ile Akasya Sokak'ın kesiştiği yerde Nazmi Ünlü isimli vatandaşa ait 388 metrekarelik alan, kendi isteği doğrultusunda yaklaşık 25 senedir belediye tarafından kullanılıyordu. Zamanla bu arsa, imar planında Akasya Sokak adını alırken, arsanın sahibi Ünlü ile Gölpazarı Belediyesi arasında gerginlik yaşandı. Sorunu çözemeyen Ünlü, tapulu olan arazisini ilk olarak kepçe ile kazdırdı, ardından da araçlar geçmesin diye tahtalardan barikat yaptırdı.

Trafiğe kapanan yol dün akşam saatlerinde Gölpazarı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince polis nezaretinde açılmak istendi. Gölpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fahrettin Duran'dan tapulu yollarının açılmasına dair bir belge isteyen arsa sahibi Nazmi Ünlü'nün oğlu İbrahim Ünlü, yaptıklarının hukuk dışı bir davranış olduğunu söyledi. Polis nezaretinde tapulu arazisine gelen Fahrettin Duran'a 'dersine iyi çalışmamışsın, git yeniden çalış öğle gel' diyen İbrahim Ünlü, "Belediye yetkililerden bu yolu açarım diye zorla benim tapulu arazime giriyorum. Ben bir yazı istedim. Bana belediye ile kaymakamlığın yazışmasını getirmemişler. Bu kaymakamlığa yazılan bir yazı ve beni ilgilendirmiyor ki. Şimdi burası 10 parça 8'i bizim 2'si belediyeninmiş. Burada iki parçası belediyenin diye sen benim malıma mülküme giriyorsun. Ben şimdi buraya gelen kepçe, kamyon sürücüleri ve yetkilerden kaymakamlık ve belediyeden yazılı emir istedim, yolu açmak için. Ama yazı yok. Bana 'gel kardeşim ben senin yerini istimlak ettim, parası bu' demiyorlar" dedi.

"TBMM yazarım, Cumhurbaşkanlığına yazarım, CHP Belediyesi olarak onlar rezil olur"

Arsa sahibi Nazmi Ünlü'nün oğlu İbrahim Ünlü, kendilerinin de araç yolu olarak bir yere kapattıklarından memnun olmadıklarını belirterek, "Biz de memnun değiliz, yani konumuzdan komşumuzdan kötü olmanın biz de sıkıntısında değiliz. Burada ahbabız hepimiz. Çıksın bana yazılı bir evrak getirsin, ben bu yolu açarım hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer bizim izinleri olmadan yolumu açarlarsa TBMM yazarım, Cumhurbaşkanlığına yazarım. CHP belediyesi olarak rezil olurlar, benim için hiç sıkıntı yok. Hiç ben kavga dövüş yapmam, babam gibi bağırıp çağırmam. Ben gerekeni yaparım, çekerim videoya şakır şakır da yayınlatırım. Benim tapulu arazime hiçbir evrak göstermeden giremezler" ifadelerini kullandı.

"24 saat burada yatarım, gerekirse kulübe kurarım yer benim sıkıntı yok"

İbrahim Ünlü son olarak, arsalarının babasının olduğunu, gerekirse 24 saat arsada yatarak yolu trafiğe açmayacaklarını belirterek, "Buyurun yol burada açsınlar. Tüm hissedarların onayı olmadan hiçbir işlem yapılamaz. Ben buraya otururum, kazarım istediğim her şeyi yaparım. Her şeyi yaparım ben burayı açtırmıyorum. Ben malımı savunuyorum burada. Benim malıma da kimse giremez. Buradan da kalkmam kulübe kurarım buraya. Çekerim otobüsümü öbür tarafa tırı çekerim. Yığarım tüm arabalarımı buraya haklıysam açarlar yolu" dedi.

Öte yandan polis nezaretinde gelen belediye görevlileri hiç bir işlem yapmadan geri döndüler.