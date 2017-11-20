Diğer
Kategoriler

Kapı hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kullanılmayan eski hastaneden kapı ve kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kapı hırsızlığı zanlısı tutuklandı

20 Kasım 2017 14:18

Bafra'da hırsızların adeta meskeni haline gelen kullanılmayan eski devlet hastanesi binasında yaşanan ilginç hırsızlık olayı aydınlatıldı. 12 gün önce kullanılmayan eski devlet hastanesine gelen bir kişi alüminyum kapıyı yerinden söktü. Ayrıca hastanede bulunan kabloları da sökerek kapı ile birlikte 55 NZ 149 plakalı çalıntı motora yükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçtı. Kaçan şahsın peşine düşen ekipler çuval içerisinde 10 kilo kablo, yerinden söktüğü kapıyı ve çalıntı motosikleti terk edilmiş vaziyette buldu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şahsın hırsızlık olayında kullandığı pense, demir levye, tornavida ve keser hastaneye yakın bir inşaatta saklanmış vaziyette ele geçirdi.
Bölgede kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın kimliğini belirleyerek olayın şüphelisi olan Mert Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç