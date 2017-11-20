Kapı hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Bafra'da hırsızların adeta meskeni haline gelen kullanılmayan eski devlet hastanesi binasında yaşanan ilginç hırsızlık olayı aydınlatıldı. 12 gün önce kullanılmayan eski devlet hastanesine gelen bir kişi alüminyum kapıyı yerinden söktü. Ayrıca hastanede bulunan kabloları da sökerek kapı ile birlikte 55 NZ 149 plakalı çalıntı motora yükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçtı. Kaçan şahsın peşine düşen ekipler çuval içerisinde 10 kilo kablo, yerinden söktüğü kapıyı ve çalıntı motosikleti terk edilmiş vaziyette buldu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şahsın hırsızlık olayında kullandığı pense, demir levye, tornavida ve keser hastaneye yakın bir inşaatta saklanmış vaziyette ele geçirdi.

Bölgede kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahsın kimliğini belirleyerek olayın şüphelisi olan Mert Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

Ahmet Şükrü Uluçay

