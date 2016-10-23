

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu projeler arasında yer alan Salma (Doğal) Yumurta Tavukçuluğu Projesi, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde yürütüldü. İlk etapta 80 köylüye 40 bin adet tavuk dağıtımını kapsayan projede, kümes, yem, otomatik suluk, yemlik, folluk ve veterinerlik desteği de Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı projeyi sürdüren Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı görevlileri, 4 ilçede proje dahilindeki her köylüye 495’er adet yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beldetaş A.Ş. de köylünün ürettiği yumurtaları “biyumurta” markasıyla satışa sundu.

Kırsal kalkınmaya yumurta dopingi

Kırsal kalkınmaya yapılan yumurta dopingi, Aladağ’ın Kökez Soğukoğluk Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Rengin Çam Çopur ve ailesinin hayatına da dokundu. Eşi ve iki çocuğuyla tavukların bakımını üstlenen işitme ve yürüme engelli Rengin Çam Çopur, ailesine kazanç kapısını araladı. Tavukların yumurtalarını her gün toplayıp, belediye görevlilerine teslim eden Rengin Çam Çopur, düzenli bir gelire kavuşurken, kentte yaşayan insanların da taze ve güvenli yumurta tüketiminde rol üstlendi.

"Tavuklarla dünyamız değişti"

Beslediği tavuklardan günlük ortalama 200 yumurta elde eden Rengin Çam Çopur, “Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi’ne dahil olmadan önce eşimin düzenli bir işi olmadığından geçim zorluğu çekiyorduk. Köyümüzü terk edip, kente göç ederek bir hayat kurmayı düşürüyorduk. Bir apartmanda kapıcı olma planımız vardı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün bu projesiyle kısa zamanda dünyamız değişti. Artık tavuklarımız var, onların yumurtalarını topluyorum, belediye görevlileri de kapımıza kadar gelip alıyor. Doğduğumuz, yaşadığımız köyümüzde evimizin geçimini sağlayacak bir işimiz, kazancımız oldu. Allah Başkanımız Hüseyin Sözlü’den razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.