'Kapıda ödeme’ yüz binlerce kişiyi e-ticaretle tanıştırdı'

Boyner Grup bünyesinde güvenli alışveriş hizmeti ve alternatif çözüm sunma sloganıyla faaliyetlerini sürdüren moda e-ticaret sitesi Morhipo.com’un, sektöre yüz binlerce yeni kullanıcı kazandırdığı belirtildi.

Morhipo.com’un Genel Müdürü Şule Kuban sadece son altı ayda ‘Kapıda Ödeme’ ve ‘Tıkla-Gel’ uygulamaları ile yüz binden fazla kişinin ilk defa e-ticareti deneyimleme fırsatı bulduğunu aktardı. Kuban, ‘Kapıda Ödeme’ ve ‘Tıkla Gel’ hizmetlerinin başladığı 2014 yılsonundan bu yana ise toplamda 300 bine varan yeni kullanıcının e-ticaretle tanıştığını kaydetti.

‘Tıkla-Gel’ ile binlerce tüketici e-ticarete ‘merhaba’ dedi

Morhipo.com’un her kanaldan hizmet anlayışı ile müşterilerin ürün teslimatlarını Türkiye’deki 57 Boyner veya YKM Mağazası’ndan yapılabilmelerini mümkün hale getirdiğini söyleyen Kuban,”’Tıkla-Gel’ sayesinde satın alınan ürünlerin yine Boyner ve YKM Mağazası’ndan iade ve değişimini sağlıyor. Site verilerine göre, ‘Tıkla-Gel’ uygulamasının başladığı Şubat 2015’ten bu yana 125 bin kişi tarafından toplam 316 bin alışveriş gerçekleştirildi. Alışveriş yapan kullanıcıların üçte biri (yaklaşık 48 bin kişi) internetten ilk kez alışveriş yaptı. Toplam siparişlerin içinde ‘Tıkla-Gel’ ciro oranı ise haziran ayında yüzde 7’ye ulaşarak son bir yılın rekorunu kırdı” dedi.

“Alternatif ödeme seçeneği arayanların tercihi ‘Kapıda ödeme’ oldu”

Morhipo.com’un sunduğu farklı ödeme ve teslimat alternatifleri sayesinde e-ticaretle tanışan müşteri sayısının günden güne arttığını dile getiren Kuban, “’Kapıda ödeme’ kolaylığı ile müşterileriyle arasındaki güven bağını da güçlendiren Morhipo.com, bu uygulamayla yapılan alışverişlerin kapıda nakit, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesini mümkün kılıyor. Kapıda ödeme uygulaması, internet alışverişlerinde kredi kartı bilgilerini paylaşmayı tercih etmeyen kullanıcıların da e-ticaret ile tanışmalarına fırsat tanıyor. Morhipo.com’un verilerine göre, ‘Kapıda ödeme’ hizmetini 2014 Ekim’den bu yana 350 binden fazla fazla müşteri tercih ederken, bu müşterilerin yarısından fazlası (yaklaşık 250 bin kişi) ilk kez online alışveriş yaptı. Bir başka deyişle e-ticaret dünyası ‘Kapıda ödeme’ seçeneği sayesinde 250 bin yeni müşteri kazandı. Ödemelerin yüzde 80’inin nakit ile gerçekleştiği uygulama ile müşterilerin siparişleri son altı ayda toplam cironun yüzde 20’sine ulaştı” diye konuştu.

“Kullanıcı ve kart bilgilerini koruma altına alan alışveriş”

Kuban son olarak şu bilgileri paylaştı: “’Tıkla-Gel’ ve ‘Kapıda ödeme’ hizmetlerinin haricinde Morhipo.com, kullanıcılarına sunduğu ‘Tek tıkla ödeme’ sistemi ile kredi kartı bilgilerini tekrar girmeden tek tıkla güvenli alışveriş yapma kolaylığını sunuyor. ‘Tek tıkla ödeme’ sayesinde site üyeleri, alışveriş keyfini kredi kartsız da 7/24 yaşamaya devam edebiliyor. Kullanıcı güvenliği adına MasterCard global ödeme ağının bir uygulaması olan MasterPass ile tüm kart bilgilerini güvence altına alan site, sahip olduğu Full SSL güvenlik sertifikasıyla da online ödemeler için ek güvenlik sağlıyor”.