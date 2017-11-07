Kapıdan sığmayınca, pencereden çıkarıldı

Edirne’de yaşayan Mesut Duva isimli vatandaş, fil hastalığı nedeniyle sürekli kilo alarak 200 kilogramı aştı. Hareket etmekte zorlanan ve yürüyemeyen talihsiz adam, rahatsızlanınca hastaneye gitmek istedi. Komşuları tarafından 112'ye haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri adrese ulaştı.

Duva'yı hastaneye sevk etmek üzere eve gelen 112 ekipleri, obez adamı hareket ettiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. Binanın bodrum katında oturan ve camlarında parmaklık bulunan evde AFAD ekipleri çalışma yaparak, camdaki parmakları kesti ve talihsiz adamı sedyeye alarak güçlükle dışarı çıkardı. Ekiplere, mahalle sakinleri de yardım etti.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan obez ambulansına alınan Mesut Duva, tedavisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Koray Ustabaşı