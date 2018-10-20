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Kapıkule'de ‘çile' kuyruğu 13 kilometre

Kapıkule'de ‘çile' kuyruğu 13 kilometre
Kapıkule'de ‘çile' kuyruğu 13 kilometre

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 13 kilometreyi aştı.

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule'de, ‘tır' kuyruğu 13 kilometreyi aştı. Günlerdir, ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, mevcut durumun yıllardır aynı olduğunu belirterek isyan etti. 

Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda yetersiz personel çalıştırılması nedeniyle Kapıkule'den hafta sonu çıkış işlemi yapılan tır sayısının karşılanamadığı belirtildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da tır kuyruğu 5 kilometreyi aştı.

"Her hafta sonu aynı manzara" 

Tır şoförleri, "Bu kapılar yıllardır böyle. Özellikle Kapıkule'de her hafta sonu aynı çileyi çekiyoruz. En az 10-12 kilometre kuyruktan giriyoruz. Bu da en az 2 gün bekleme süresi yapıyor. Kimsenin baktığı da yok, ilgilenen de yok. Tuvalet sorunumuzdan tutun da, temel gıda ihtiyaçlarına kadar dertlerimiz hep aynı. Her hafta sonu aynı manzara" dedi.  

Koray Ustabaşı
 

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