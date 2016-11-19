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Kapıkule’de indirimli ‘mazot’ bitti, TIR geçişleri durdu

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise üçüncü büyük kara sınır kapısı olan ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule’de, 16 kilometre TIR kuyruğu oluştu. TIR şoförleri, kuyruğun sebebinin Kapıkule’de indirimli mazot alımının tankerlerde yakıt kalmadığı için yapılamamasından kaynaklandığını söyledi.

Kapıkulede indirimli mazot bitti, TIR geçişleri durdu

19 Kasım 2016 15:18
Kapıkule’de indirimli ‘mazot’ bitti, TIR geçişleri durdu - Tıkla İzle

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, hem Bulgaristan gümrük görevlilerin yavaş çalışması hem de mazot alımının tankerlerinin boşalması nedeniyle 16 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Gümrük yetkililerinden edilen bilgilere göre, yeni mazot tankerlerinin bugün saat 15.00 itibariyle geleceği ve alımların ancak saat 19.00’dan itibaren başlanabileceği öğrenildi.

Kapıkule’de ‘diesel’ bitti, alımlar durdu
Avrupa’nın en büyük dünyanın ise üçüncü büyük kara sınır kapısı olan ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule’de, 16 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Gümrük Kapısı’nda, Bulgar gümrük personelinin yetersiz olması ve işlemlerin de yavaş yapılması ayrıca bu sabah itibariyle de ‘indirimli mazot’ alımlarının tankerlerin boşalması nedeniyle yapılamadığını belirten TIR şoförleri, oluşan uzun kuyruklara ve bekleme sürelerine isyan etti.

“Psikolojik olarak bunalımdayız”
16 yıldır transport işi yaptığını, yurt dışına gidip geldiğini söyleyen TIR şoförü Erdoğan Kurtoğlu, “16 yıldır bu sıkıntılara maruz kalıyoruz. Sahipsiz bir mesleğimiz var, arayanımız soranımız yok. Kapıkule ben bildim bileli böyle ve herhalde bundan sonrada bu şekilde gidecek. Sürekli sıkıntıdayız. Ben 5 kilometre yolu 12 saatte buraya gelebildim. Uyku problemi var, psikolojik olarak bunalımdayız. Üstüne üstlük bugün Bulgaristan’a geçmemiz lazım içeride mazot yok diyorlar. İndirimli diesel veriyor ya o yok. Şimdi de bekliyoruz. Çalışma saatlerimiz var. Yani günde 13 saat dışında 9 saatimiz var. O da burada bitecek bugünde çalışamıyoruz, burada kalacağız. Burada yatamazsın içeride yatamazsın, Almanya’ya gitsen Avrupa polisi niye yatmadın, niye arabanı hareket ettirdin? Ondan sonra büyük cezalar. Yani aldığımız paranın hiçbir kıymeti de yok, çektiğimiz sıkıntı çabası” ifadelerini kullandı.

“Kuyruk çilelerimiz bitsin istiyoruz”
9 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ancak ikinci kez yurt dışına çıkacağını dile getiren 42 yaşındaki TIR şoförü Ayhan Kurt da “Gerçekten çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Bende yaklaşık 4 kilometre yolu 11 saatte gelebildim. Kapıkule’de mazot sırası var. Çalışma saatlerimiz var, bekleme saatlerimiz var. Bunları yapmak zorundayız. Yani hep sıkıntı hep sıkıntı, yıllarca televizyonlarda da görüyordum, insanların çektiği çileler çabası. Yurt dışında cezalar çok yüksek ki şoförün aldığı maaş zaten nedir. Çok uzun saatler bekliyoruz ben 2 gündür buradayım. Yemek yapıyoruz ne yapalım mecbur, bir arkadaş bulursak çay yapıyoruz sohbet ediyoruz. Devlet büyüklerimiz bu sıkıntıları siyasi yönden daha iyi araştırma yaparak çözebilirler. Biz istiyoruz ki şu kapıların kuyrukları bir an önce bitsin. Kapı kuyruklarında şoförler çile çekmeden gitsinler gelsinler. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Bizi bekleyen bir çoluğumuz çocuğumuz var. Ne olursa olsun onlara bir an önce kavuşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Bulgaristan’a açılan diğer bir kara sınır kapısı olan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da TIR’lar, iddiya göre Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’ndaki gümrük işlemlerinin yavaş yapılması nedeniyle 7 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: Kapıkule


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