Bulgaristan’da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule’yi vurdu. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan tır alımlarının tedbir amaçlı olarak sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tır kuyruğu 23 kilometreyi aştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir diğer sınır kapısı olan ve yine Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise Lesova Sınır Kapısı’nda alınan aynı tedbirler nedeniyle 9 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Türkiye’den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıktıklarını dile getiren tır şoförleri, hem zorlu ve sert iklim şartları hem de uzun bekleme sürelerinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Koray Ustabaşı

