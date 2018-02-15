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Kapıkule’de kripto para üretiminde kullanılan makine ele geçiri

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Romen uyruklu bir yolcuya ait çantada 1 adet kripto para üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Kapıkulede kripto para üretiminde kullanılan makine ele geçiri

15 Şubat 2018 15:59

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden edilen bilgiye göre, Kapıkule Gümrük Sahasına 08 Şubat 2018 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü E.A. isimli şahsın yaptığı Türk plakalı otobüste Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü personelince rutin bagaj kontrolü yapıldı. Kontrolde otobüste yolcu olarak bulunan Romen uyruklu S.G. isimli şahsa ait çantada 1 adet kripto para üretiminde kullanılan makine ele geçirildi.

Olayla ilgili hazırlanan soruşturma dosyalarının Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor. 

Etiketler: Kripto para

 

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