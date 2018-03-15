Kapıkule’de 'kuyruk' çilesi: 28 kilometreyi aştı

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule’de, ‘tır’ kuyruğu 28 kilometreyi aştı. Günlerdir, ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, mevcut durumların yıllardır aynı olduğunu belirterek isyan etti.

Komşu sistemi güncelledi, kuyruklar uzadıkça uzadı

Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndaki sistem güncellemesi ve yetersiz personel çalıştırılması nedeniyle Kapıkule’den çıkış işlemi yapılan tır sayısının karşılanamadığı belirtildi. Sınır kapısında tır kuyruğu uzamaya devam ederken tır şoförleri duruma isyan ediyor. Tır şoförleri, "Bu kapı 2 senedir böyle, kimsenin baktığı da yok, ilgilenen de yok. Problem ne? Sistemler bozuk. Bir türlü düzelmedi. Hafta içi de böyle hafta sonu da böyle" ifadelerini kullandı.

İhracatçı ve nakliyeci firmaların dikkatine

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi saat 12.00’a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00'a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış 577 giriş, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde 210 çıkış, 261 giriş tır işlemi gerçekleştirilmiştir. 09 Mart 2018 tarihine kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü günlük çıkış ortalamamız 942 araç iken Bulgaristan Gümrük idaresinde Bilgisayar sistemlerinde güncelleme nedeniyle günlük araç ortalaması 588 olarak gerçekleşmiş olup, ortalama farkından kaynaklı 4 gün içinde bin 416 aracın (yaklaşık 28 kilometre) çıkış işlemi gerçekleştirilememiştir. Bölge Müdürlüğümüzce ihracatçılarımız ve nakliyecilerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için süreç Bulgaristan Gümrük idareleri nezdinde yakinen takip edilmektedir" denildi.

Koray Ustabaşı