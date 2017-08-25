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Kapıkule'de kuyruk çilesi havadan görüntülendi

Türkiye’de tatillerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere gitmek için Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen Avrupa’da yaşayan Türkler ile yurt dışına çıkış yapmak isteyen tır şoförleri uzun kuyruklar oluşturdu. Gurbetçilerin kuyruk çilesi havadan görüntülendi.

Kapıkulede kuyruk çilesi havadan görüntülendi

25 Ağustos 2017 14:36
Kapıkule'de kuyruk çilesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Tatillerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere geri dönmek için yola çıkan gurbetçiler ile taşıdıkları malları Avrupa ülkelerine götürmek isteyen tır şoförleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekleyen tır şoförleri ile gurbetçilere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatıyla kumanya desteğinde bulunuldu. Simit, poğaça, peynir, reçel, meyve suyu ve sudan oluşan 3 bin adet kumanya belediye personeli tarafından dağıtıldı.

"3 bin adet kumanya dağıtacağız"
Edirne Belediyesi Kapıkule Gümrük Kapısı’nda kuyrukta bekleyenlere kumanya desteğinde bulundu. Kuyrukta bekleyen tır şoförleri ile gurbetçilere kumanya ikramında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gurbetçilerin geçişleri sırasında onların gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Yaşanan sorunun sadece Türk tarafıyla değil Bulgaristan tarafıyla da ilgili olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bu durumun uluslaraarası anlaşmalarla çözülmesi lazım. Edirne Belediye Başkanlığı olarak onların su ve kumanya ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugün hazırladığımız 3 bin adet kumanyayı dağıtıyoruz ve onlara lojistik destek vermeye çalışıyoruz. Amacımız buradaki gurbetçileri bir parça rahatlatmak. Arkadaşlarımız kumanya dağıtıyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor. Tuvalet ihtiyaçları için de seyyar tuvaletler koyuyoruz. Edirne Belediyesinin imkanları dahilinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz"
Kendilerine kumanya ikramında bulunan Edirne Belediyesine teşekkür eden gurbetçiler de, "Saatlerdir kuyrukta bekliyoruz. Her yıl bu sorunu yaşamaktan bıktık. Yetkililerin artık bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Belediyesine de duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bazı arkadaşların yanlarında getirdiklerini kumanyalar da tükenmek üzereydi. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Koray Ustabaşı 

 


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