Alınan bilgiye göre, Trakya Kapıkule Yolcu Salonu gümrük sahasına 14 Ekim tarihinde yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Macar uyruklu şahsın yaptığı, yine Macar uyruklu diğer şahsın ise yolcu olarak bulunduğu Macar plakalı otomobil, Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü personelince şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrası narkotik dedektör köpeği “Djcoko” eşliğinde yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında yer alan döşemenin altına yapılan gizli bölmede yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde 25 kilo 978 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.