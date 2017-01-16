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Kapıkule’de TIR kuyruğu 13 kilometreye düştü

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırların oluşturduğu kuyruk 13 kilometreye kadar düştü.

Kapıkulede TIR kuyruğu 13 kilometreye düştü

16 Ocak 2017 14:34

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar, Bulgaristan’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından dolayı 24 kilometre kuyruk oluşturmuştu. Dün itibariyle Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan tır alımlarının hızlandırılması ile birlikte araç kuyruğu 13 kilometreye kadar düştü.

HAMZABEYLİ’DE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir diğer sınır kapısı olan ve yine Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise Lesova Sınır Kapısı’nda kar ve iklim şartları nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı tır yoğunluğu devam ediyor. Bu sabah itibariyle alımların hızlandırılmasına rağmen 13 kilometre araç kuyruğu oluştu.

(Koray Ustabaşı / İHA)

Etiketler: bulgaristan, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü


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