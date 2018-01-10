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Kapının anahtarını içeride unutan yaşlı kadının yardımına itfaiye yetişti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairesinde anahtarını unutan ve eve giremeyen yaşlı kadının yardımına itfaiye yetişti.

Kapının anahtarını içeride unutan yaşlı kadının yardımına itfaiye yetişti

10 Ocak 2018 00:32

Olay, Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde bir sitenin 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anahtarını unutan ve eve giremeyen Hatice Tuncel (61) önce çilingiri aradı. Çilingir bulup evine giremeyen yaşlı kadın çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekibi geldi. Gelen ekip 5’inci kata merdiven uzatarak daireye açık olan balkon kapısından girdi. 

Kapısı açılan ve evine giren Hatice Tuncel, “Bir anlık dalgınlıkla anahtarı unuttuk. Ve dışarıda kaldık. Çilingiri bulamayınca mecburen itfaiyeyi aramak zorunda kaldım. Kapımız açıldı. İtfaiyeye çok teşekkür ediyorum” dedi.


Eyüp Yüksel İbicioğlu - Selçuk Şavran

 

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