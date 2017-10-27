Diğer
Kategoriler

Kapıyı kilitleyip açmayan eşine yalvardı

Adana'da 1.5 yıl önce annesi beynindeki tümörden dolayı hayatını kaybedince psikolojisi bozulduğu iddia edilen kadın, evin kapısını kilitleyip açmayınca kocası telefonda yalvardı. Kadın ikna edilemeyince kapı kırılarak içeri girildi.

Kapıyı kilitleyip açmayan eşine yalvardı

27 Ekim 2017 11:38

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerem F., 6 yıl önce Nilay F. ile evlendi. Evliliklerinde hiç problem yokken 1.5 yıl önce Nilay F.'nin annesi beyin tümöründen hayatını kaybetti. Bu durumu kabullenemeyen Nilay F.'nin psikolojisi bozulunca tedavi görmeye başladı. Dün eşinde farklı bir durum fark eden eşi hastaneye götürmek istedi. Bunu kabul etmeyen genç kadın kendini eve kilitledi. Ne yaptıysa bir türlü kapıyı açtıramayan koca, eşinin kendisine bir şey yapmasından korkarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ancak genç kadın gelen polise de kapıyı açmadı. Kerem F. eşini telefonla arayıp dakikalarca yalvardı ancak kadını ikna edemedi. Polis bunun üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine ekipler gelip kapıyı kırıp açmak istedi. Önce koca genç kadına seslenip "hayatım bak kapıyı kıracaklar ne olur kapıyı aç, senin iyileşmen için senin için çabalıyoruz" dedi. Ancak buna rağmen genç kadın kapıyı açmadı.

Polis de kadınla konuşup ikna edemeyince itfaiye ekipleri önce demir kapıyı kesti. Ekipler ahşap kapıyı açmak isterken kadın tepki göstererek kapıyı kendisi açtı, ardından kendini evin bir başka odasına kilitledi. Uzun uğraşlardan sonra ikna olan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç