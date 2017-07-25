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Kapkaç anı saniye saniye kamerada

Aksaray’da Arap turistlerin parasını çalan kapkaççılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yaşlı bir turistin, kapkaççıların peşinden koşarken düştüğü görüldü.

Kapkaç anı saniye saniye kamerada

25 Temmuz 2017 13:56
Kapkaç anı saniye saniye kamerada - Tıkla İzle

Olay, Pazar günü Aksaray’da bir döviz bürosunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı Arap turistler Aksaray’da geziyordu. Bu sırada turistlerin parasını gören kapkaççılar turistleri takibe aldı. Uygun anı kollayan kapkaççılar, arkadan yaşlı turistlerin yanına yaklaştı. Bir anda erkek turistin cebine elini sokan kapkaççı turistin cebindeki paraları saniyeler içinde aldı.

Paraları alan kapkaççı ve arkadaşı kaçmaya başladı. Parası çalınan yaşlı turistler kapkaççıların peşinden koşmaya başladı. Ancak birkaç metre koşan erkek turist ayağı takılarak düştü. Çevredeki vatandaşlar hırsızların peşinden koştu ancak hırsızlar kısa sürede olay yerinden ayrıldı. Kapkaç anı ise bir döviz bürosunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri kaçan kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı. 

Murat Horoz

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Etiketler: aksaray, kapkaç


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