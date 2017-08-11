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Kapkaç zanlısı evlilik programlarındaki 'damat' adayı çıktı

Başakşehir ilçesinde bir kadının elinden cep telefonunu alarak kaçtığı ileri sürülen kapkaç zanlısı polis tarafından yakalandı. Zanlının, Türkiye’nin gündemini meşgul eden evlilik programlarındaki “damat” adaylarından biri olduğu çıktı.

Kapkaç zanlısı evlilik programlarındaki damat adayı çıktı

11 Ağustos 2017 14:31

İddiaya göre olay dün öğle saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti; kaldırımda yürüyen B.H.B isimli kadının elindeki cep telefonu, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

B.H.B, olayın ardından polise başvurarak olay ile ilgili şikayette bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapkaçın meydana geldiği bulvardaki güvenlik kamera kayıtlarından zanlının eşkali ve kimliğini belirledi. Şüphelinin Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki M.B. olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, belirlenen adrese düzenlediği baskında şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada kapkaçla elde edilen cep telefonu ele geçirildi. M.B.'nin, Türkiye’nin gündemini meşgul eden evlilik programlarındaki “damat” adaylarından biri olduğu çıktı. Bir televizyon kanalında yayınlanan programa damat adayı olarak katılan M.B.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Sadık Kahraman


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