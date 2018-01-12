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Kapkaççı karı-koca yakayı ele verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 kişinin cüzdanını ve cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalan karı-koca polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Kapkaççı karı-koca yakayı ele verdi

12 Ocak 2018 14:07

Edinilen bilgiye göre 31 Aralık 2017 tarihinde saat 15.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi’nde Ayşenur T.’nin cüzdanı ile 4 Ocak tarihinde 17.00 sıralarında Saray Mahallesi’nde yaya halde olan Nazlı K.’nin cüzdanı ve cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç şüphelilerinin eşkalini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kapkaç şüphelilerinin Elif B.(29) ile eşi Yunus Emre B. (31) olduğu tespit etti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen asayiş ekipleri, kapkaç şüphelisi karı-kocayı 07 HDE 02 plakalı motosikletle Fığla Mahallesi’nde seyir halindeyken kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen Elif B. ve eşi Yunus Emre B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Erdal Anak

Etiketler: antalya, kapkaç

 

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