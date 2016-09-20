Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (25) ile arkadaşı Şahin B. (25) yaklaşık 3 yıl önce alışveriş merkezinde bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Olaydan sonra kaçan iki kapkaç zanlısı polis tarafından yakalandı. Murat A.’nın ailesi, şikayetçi olmaması için kapkaça uğrayan kişiye 3 bin lira para verdi. Murat A. ve ailesi daha sonra verdikleri 3 bin liranın yarısını Şahin B.’den istedi. Ancak Şahin B. parayı vermeyeceğini söyledi. Bir süre sonra ise para meselesi yüzünden Şahin B. ile Murat A. arasında kavga çıktı. Kavgaya başka şahıslar da karışınca Şahin B. bir kişiyi bıçakla yaralamaktan cezaevine girdi. Şahin B. cezaevinde 7 ay yattıktan sonra 5 Haziran 2016 tarihinde tahliye oldu. Murat A. cezaevinden çıkan Şahin B.’den yine para istedi. İki genç bu yüzden tartıştı ve daha sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldılar. 17 Eylül gecesi Murat A., 6 yaşındaki oğlu D.A.A.’yı alıp parka gitti. Parkta oğluna oyun oynattığı sırada Şahin B. de parka geldi. İki arkadaş arasında parkta para meselesi yüzünden yine kavga çıktı. Şahin B. kavga sırasında tabancayla Murat A.’yı oğlunun yanında vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Murat A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"TEHDİT EDİP, TARTIŞINCA SİLAHI ÇEKİP VURDUM"

Olaydan sonra kaçan zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti silahla yakaladı. Zanlının ilk ifadesinde “Kendileri benden 3 bin liranın yarısını istedi. Ben de vermedim. Bıçaklama olayından dolayı cezaevine girdim. Çıktığımda yine parasını istedi. Kendisine veremeyeceğimi söylememe rağmen ‘seni öldüreceğiz’ diyerek tehdit etti. Olay günü benimle tartıştı. Ben de silahı çekip vurdum” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Ancak polis zanlıya engel oldu.