Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Eyüp'te vatandaşların telefonlarını çalan 3 kapkaççı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların telefonlarını kapkaç yaptıkları kadınları takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

27 Ocak 2017 14:36
Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Eyüp'te evine gitmek isteyen N.T. isimli kadın şahıs 21 Ocakta saat 22.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak caddesi Setaltı sokak üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada N.T.'nin arkasından gelen bir şahıs hızla kadına yaklaşarak telefonunu kapkaç yaptı. Bunun üzerine emniyete giden N.T. kapkaça uğradığını anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri N.T.'nin kapkaça uğradığı sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Kameralar üzerinde yapılan incelemelerde 3 kapkaççı şahıs ve şahısların kullandığı araba tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri aynı kapkaççıların S.G. isimli kadın şahsın da 19 Ocakta telefonunu kapkaç yatığını tespit etti. Bunun üzerine incelemelerini derinleştiren polis ekipleri kapkaç sırasında kullanılan aracın sahibine ulaştı.
Kapkaç sırasında kullanılan aracın sahibi E.M. yapılan ilk sorgusunda, 19 Ocakta gerçekleşen kapkaç sırasında M.K. ve İ.T.'nin de yanında olduğunu söyledi. M.K. ve İ.T. isimli şüphelilerin kimlik ve adres tespitini yapan polis ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yakalanarak emniyete getirilen M.K. ve İ.T. isimli şüpheli şahıslar yapılan ilk sorgularında kapkaç olayına karıştıklarını itiraf etti.

Kapkaççılar kamerada

Güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıyan görüntülerde kapkaççının bir kadını takip ettiği görülüyor. Ardından kadının telefonunu alan kapkaççının hızla kaçması kameralara yansıyor. Kapkaça uğrayan kadın ise kapkaççının arkasından koşturuyor. Başka bir görüntüde ise kapkaççının kadını takip ettiği görülüyor.
Yakalanan 3 kapkaççı polis tarafından gözaltına alındı.

Selim Bayraktar
 

Etiketler: eyüp, kapkaççı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!