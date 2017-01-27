Edinilen bilgiye göre, Eyüp'te evine gitmek isteyen N.T. isimli kadın şahıs 21 Ocakta saat 22.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak caddesi Setaltı sokak üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada N.T.'nin arkasından gelen bir şahıs hızla kadına yaklaşarak telefonunu kapkaç yaptı. Bunun üzerine emniyete giden N.T. kapkaça uğradığını anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri N.T.'nin kapkaça uğradığı sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Kameralar üzerinde yapılan incelemelerde 3 kapkaççı şahıs ve şahısların kullandığı araba tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri aynı kapkaççıların S.G. isimli kadın şahsın da 19 Ocakta telefonunu kapkaç yatığını tespit etti. Bunun üzerine incelemelerini derinleştiren polis ekipleri kapkaç sırasında kullanılan aracın sahibine ulaştı.

Kapkaç sırasında kullanılan aracın sahibi E.M. yapılan ilk sorgusunda, 19 Ocakta gerçekleşen kapkaç sırasında M.K. ve İ.T.'nin de yanında olduğunu söyledi. M.K. ve İ.T. isimli şüphelilerin kimlik ve adres tespitini yapan polis ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yakalanarak emniyete getirilen M.K. ve İ.T. isimli şüpheli şahıslar yapılan ilk sorgularında kapkaç olayına karıştıklarını itiraf etti.

Kapkaççılar kamerada

Güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıyan görüntülerde kapkaççının bir kadını takip ettiği görülüyor. Ardından kadının telefonunu alan kapkaççının hızla kaçması kameralara yansıyor. Kapkaça uğrayan kadın ise kapkaççının arkasından koşturuyor. Başka bir görüntüde ise kapkaççının kadını takip ettiği görülüyor.

Yakalanan 3 kapkaççı polis tarafından gözaltına alındı.

Selim Bayraktar

