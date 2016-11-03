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Kapkaççıyı 'dragon' dövmesi yakalattı

Adana'da bir kadının ATM'den çektiği 800 lirayı elinden alıp kaçan zanlıyı polis, cep telefonu bayisinde ensesindeki "dragon" dövmesinden tanıyarak yakaladı.


03 Kasım 2016 09:49

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ela Tekin (35), Ziyapaşa Bulvarı'nda para çekmek için bir bankanın ATM’sine geldi. Bankanın yanındaki diğer ATM'ye gelen bir şahıs ise Tekin’in işlemini yaparak parayı almasını bekledi. Bir süre sonra 800 lira para ATM'nin para kısmından çıktı. Tekin parayı aldığı sırada yan tarafta bulunan şahıs parayı alıp kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kapkaça uğrayan kadın, kaçan şahsın peşinden koştu ama yakalayamadı. Zanlı ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Genç kadın hemen polisi arayarak kapkaça uğradığını bildirdi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Genç kadının ifadesini alıp eşkal belirleyen polis, ATM'nin de güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Kayıtları inceleyen polis zanlının ensesinde "dragon" dövmesi olduğunu belirledi. Polis bu görüntüyü bütün ekiplere dağıtarak şahsın görüldüğü yerde alınması talep etti. Bu sırada polis görüntüden zanlının İbrahim B. (25) olduğunu tespit etti. Polis zanlının özellikle cep telefonu bayilerine takıldığını belirledi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin deneyimli polisleri zanlıyı yakalamak için telefon bayilerini tek tek gezmeye ve ensesinde "dragon" dövmesi olan kapkaççıyı bulmaya çalıştı.

Polis bir cep telefon bayisinde telefonlara bakan bir kişinin ensesinde "dragon" dövmesi olduğunu gördü. Polisin gözaltına alıp emniyete getirdiği zanlının kimlik kontrolünde aranan kişi olduğu belirlendi.
Genç kadın da emniyete çağrılarak teşhis yaptırıldı. Güvenlik kamerası incelenerek yapılan karşılaştırmada kapkaçı yapan kişinin yakalanan İbrahim B. olduğu tespit edildi. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, dragon dövmesi, kapkaççı


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