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Kaplan tempoyu arttırdı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


09 Şubat 2017 13:13

Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım fartleks koşularla dayanıklılık antrenmanı yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü.
Adanaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Altındağ: “Hedef 3 puan”
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, Gaziantepspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Altındağ, "Biz 5 haftadır çok iyi oynuyoruz. İyi bir gidişatımız var. Ama en önemli maç bu hafta. Çünkü Gaziantepspor özellikle bize çok iyi hazırlanacaktır. Biz maça hazırız. Rahatız ve Allah’ın izniyle Gaziantep deplasmanından 3 puan ile ayrılacağız” dedi.
Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Altındağ, “Hafta sonu maçlarımız olmadığı için çok yoğun çalışıyoruz. Hocamızın yaptırdığı çalışmalarla Gaziantepspor maçına çok iyi hazırlandık. Maçın oynanacağı güne kadar çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

Etiketler: adanaspor


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