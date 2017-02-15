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Kaplumbağalar gümrüğe takıldı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından İstanbul Atatürk Havalimanında 4 bin adet yavru kaplumbağa ele geçirildi.

Kaplumbağalar gümrüğe takıldı

15 Şubat 2017 12:28
Kaplumbağalar gümrüğe takıldı - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanına iniş yapan Lübnan çıkışlı bir yolcu uçağı, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince riskli görülerek uçakta bulunan bagajlar şut altında mobil bagaj tarama sistemi vasıtasıyla kontrole tabi tutuldu.

X-ray görüntülerinin incelenmesi sonucu, üç bagajda şüpheli yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden bagaj sahiplerinin kimliğini belirleyerek şahısları takibe aldı. Valizlerini bagaj bandından teslim almalarının ardından "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattan geçmeleri üzerine durdurulan ve olağandışı hareketleri ile dikkat çeken şüpheliler M.A, İ.M ve İ.Y ekiplerce suçüstü yakalandı. Akabinde, şüphelilere ait valizler muayene peronuna alınarak detaylı aramaya tabi tutuldu.
Valizlerin açılmasının ardından iki valizde bin 300, diğer valizde bin 400 olmak üzere toplam 4 bin adet yavru kaplumbağa ele geçirildi.

Olayda yakalanan canlı hayvan cinsi kaçak eşyaya el konulurken, şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı. Kaplumbağalar, gerekli incelemenin yapılabilmesini teminen Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, kaplumbağa


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