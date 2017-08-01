Kaporasını alamayan kadın başka emlakçının önünde bayılınca, iş yeri sahibi mağdur oldu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlkem Ay Çınar bir emlakçı ile ev kiralamak için anlaştı. Çınar, emlakçıya 6 bin lira kapora verdi. Çınar bir süre sonra evi kiralamaktan vazgeçip verdiği parayı istedi. Ancak emlakçı, Çınar'ın kaporasını vermedi. Birkaç kez daha istediği parasını alamayan Çınar, emlakçıya gitmeye karar verdi. Çınar, yüz yüze görüşmede de kaporasını alamayınca emlakçı ile tartıştı. Çınar, tartışma sırasında sinir krizi geçirip SK Garanti Gayrimenkul'un önünde bayıldı.

Çınar’ın bayıldığı gayrimenkul firmasının basın mensuplarının çektiği görüntülerde isminin görülmesi üzerine emlakçı olayla ilgili mağdur olduğunu belirtti. SK Garanti Gayrimenkul sahibi Semih Kilitçioğlu yaptığı açıklamada, olayın başka bir emlakçıda olduğunu ve kendileriyle bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Dün olay saatlerinde büromda otururken sesler duyup aşağıya geldim. Problem olduğunu gördüm. Hanımefendinin üzeri yırtılmıştı onu toparladım. Ondan sonra bir müşterimle görüşmem olduğu için olay yerinden ayrıldım. Daha sonra hanımefendi benim iş yerimin önünde baygınlık geçirmiş. Baygınlık geçirdiği sırada gazeteci arkadaşlar da benim iş yerimin tabelasının göründüğü yerleri çektiği için ve konuda emlak ile ilgili olduğu için bizleri derinden etkilemiştir. Bizim hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmamıştır. 3 yıldır hizmet veren saygın bir şirketiz. Eşimiz, dostumuz sürekli aradı biz mağdur olduk. Olayla ilgimiz yok.”

Umutcan İşledici