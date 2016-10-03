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Kaptan Efdal Hoca, “Sonsuzluk Yolculuğuna” uğurlanıyor

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Ailesi; Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Kaptan Efdal Safel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaptan Efdal Hoca, “Sonsuzluk Yolculuğuna” uğurlanıyor

03 Ekim 2016 16:58

 “GAÜ Ailesi” Nezdinde, hüzne neden olan Kaptan Efdal Safel ile ilgili vefat haberi; Üniversite ve kamuoyu gündemine, 2 Ekim 2016 Pazar Günü, akşam saatlerinde ulaştı. Efdal Safel, dinlence günü olan söz konusu pazar günü, yaşamını sürdürdüğü evinde çalışırken, geçirdiği kalp krizine bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.
Girne Amerikan Üniversitesi adına yayınladığı mesaj ile Safel Ailesi’nin büyük acısının, ‘GAÜ Ailesi’ tarafından da “Ailenin bir parçası” içtenliği ile paylaşıldığı ifadelerini kullanan, Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, “Çok değerli hocamızı, Efdal Hocam’ızı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Büyük bir acı ve hüzün taşıyoruz içimizde. Hocamız ile sonsuzluk yolculuğumuzda, muhakkak, yine birlikte olacağız. GAÜ Küresel Ailemiz’e başsağlığı diliyorum” dedi.

KAPTAN’A SON TÖREN; 4 EKİM SALI GÜNÜ, SAAT 10.00’DA, GAÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDE

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı açıklama ile Merhum Kaptan Efdal Safel’in Naaşı’nın, 4 Ekim 2016 Salı günü, saat 10.00’da GAÜ Rektörlük Binası önünde düzenlenecek törenin ardından, Alsancak Camii’ndeki kılınacak cenaze namazının da sonrasında, Alsancak Mezarlığı’na defnedileceği bilgisini de paylaştı.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, ölüm haberi


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