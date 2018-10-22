Kaputaş'ta yaz devam ediyor

Deniz suyu sıcaklığının 25, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Kaş'ta, yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nı doldurdu. Ekim ayında plajda güneşlenen ve yüzen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Suyunun benzersiz turkuaz rengi ve doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Kaputaş'ta deniz keyfi yaşayan tatilcilerden Burak Çiçek İstanbul'dan geldiklerini belirterek, “Kaputaş çok sevdiğimiz bir yer. Ekim ayında gelmek ilk defa nasip oldu. Daha önce ağustos, eylül aylarında gelmiştik. Hava çok güzel, deniz sıcak. İstanbul'daki ailemle konuştum, havanın çok soğuk olduğunu söylediler ama burada her şey çok güzel. Tatilimize devam ediyoruz" dedi.

Kaş Belediyesi Kaputaş Plajı Sosyal Dinlenme Tesisleri İşletme Sorumlusu Abdullah Esemen ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaca ünlü, suyuna ve rengine aşık olunan yerde, Kaputaş Plajı'nda bu sene turizm sezonu yoğun geçti diyebilirim. Mayıs ve haziran ayı sakin geçmesine rağmen, özellikle temmuz-ağustos aylarında yoğunluğa ulaştık. Günlük 1500-2000 civarında yerli ve yabancı konuk olmak üzere, birçok misafirimize ev sahipliği yaptık. Bu yoğunluğun seneye de olmasını ümit ediyoruz. Ekim ayı olmasına rağmen, hava hala güneşli ve güzel. İnsanlar denize giriyor. Eğer hala Kaş'ı ve Kalkan'ı görmediyseniz, sizi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz.”

Talip Demirci