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Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden otobüs devrildi: 8'i ağır 26 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelalesi'ne gidenlerin bulunduğu otobüs şarampole devrilerek takla attı. Kazada 8'i ağır 26 kişi yaralandı.

Kapuzbaşı Şelalesine giden otobüs devrildi: 8i ağır 26 yaralı

30 Temmuz 2017 15:41
Kapuzbaşı Şelalesi'ne giden otobüs devrildi: 8'i ağır 26 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kapuzbaşı Şelalesi yolu üzerinde Dikme köyü yakınlarında S.Y.'nin sürücüsü olduğu 03 KS 011 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de otobüs içerisindeki yaralıları kurtardı. Devrilen otobüs içerisinde bulunan ve yaralanan 26 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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