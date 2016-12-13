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Kar alarmı verildi! İşte THY'nin iptal ettiği uçak seferleri

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında bazı seferler iptal edildi.

Kar alarmı verildi! İşte THYnin iptal ettiği uçak seferleri

13 Aralık 2016 08:31

Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada 13-14 Aralık tarihinde İSTANBUL'da yaşanması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı. 

İşte kötü hava koşulları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:

Tarih Sefer No Kalkış Kalkış Saati Varış Varış Saati
13.12.2016 TK 0774 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:55 (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı 01:55
13.12.2016 TK 0864 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 21:35
13.12.2016 TK 2327 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:45
13.12.2016 TK 2328 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:10
13.12.2016 TK 2329 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:35
13.12.2016 TK 2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:10
13.12.2016 TK 2417 (AYT) Antalya Havalimanı 16:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:05
13.12.2016 TK 2420 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00 (AYT) Antalya Havalimanı 20:20
13.12.2016 TK 2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:05
13.12.2016 TK 2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50
13.12.2016 TK 2706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:00
13.12.2016 TK 2707 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00
13.12.2016 TK 2834 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:25 (TZX) Trabzon Havalimanı 18:15
13.12.2016 TK 2835 (TZX) Trabzon Havalimanı 19:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:15
13.12.2016 TK 2836 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:45 (TZX) Trabzon Havalimanı 01:30
13.12.2016 TK 2850 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 00:25
14.12.2016 TK 0775 (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30
14.12.2016 TK 0791 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 01:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 04:10
14.12.2016 TK 2839 (TZX) Trabzon Havalimanı 07:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:30
14.12.2016 TK 2851 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 06:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:00

Etiketler: iptal edilen seferler, iptal edilen uçak seferleri, thy sefer iptalleri


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