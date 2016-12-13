Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada 13-14 Aralık tarihinde İSTANBUL'da yaşanması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.
İşte kötü hava koşulları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:
Tarih Sefer No Kalkış Kalkış Saati Varış Varış Saati
13.12.2016 TK 0774 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:55 (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı 01:55
13.12.2016 TK 0864 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:25 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 21:35
13.12.2016 TK 2327 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:15 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:45
13.12.2016 TK 2328 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 17:10
13.12.2016 TK 2329 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 18:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:35
13.12.2016 TK 2334 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:00 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 19:10
13.12.2016 TK 2417 (AYT) Antalya Havalimanı 16:30 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 18:05
13.12.2016 TK 2420 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 19:00 (AYT) Antalya Havalimanı 20:20
13.12.2016 TK 2636 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:10 (MLX) Malatya Havalimanı 22:05
13.12.2016 TK 2637 (MLX) Malatya Havalimanı 23:05 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 00:50
13.12.2016 TK 2706 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 20:55 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:00
13.12.2016 TK 2707 (ERZ) Erzurum Havalimanı 23:55 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 02:00
13.12.2016 TK 2834 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 16:25 (TZX) Trabzon Havalimanı 18:15
13.12.2016 TK 2835 (TZX) Trabzon Havalimanı 19:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 21:15
13.12.2016 TK 2836 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 23:45 (TZX) Trabzon Havalimanı 01:30
13.12.2016 TK 2850 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 22:30 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 00:25
14.12.2016 TK 0775 (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı 02:50 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:30
14.12.2016 TK 0791 (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı 01:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 04:10
14.12.2016 TK 2839 (TZX) Trabzon Havalimanı 07:35 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 09:30
14.12.2016 TK 2851 (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı 06:00 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 08:00