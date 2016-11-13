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Kar altında pancar sökümü

Muş’un Bulanık ilçesinde erken gelen kar yağışıyla birlikte soğuk havada işçiler büyük zorluklarla pancar sökümü yapıyor.


13 Kasım 2016 09:34

Bulanık’ta yağan kar tarım arazilerini beyaza bürürken, pancar işçisini ise zora soktu. Kar nedeniyle pancar söküm makineleri kullanılamayınca tarladaki pancarı çıkartmak işçilere kaldı. Sabahın erken saatlerinde eksi 3 dereceyi bulan soğukta çalışmaya başlayan işçiler, gün boyu 50 TL yevmiye ile çalışıyor. Çiftçiler de 20 Aralık 2016 tarihinde bitecek olan kampanya dönemi için fabrikaya pancar yetiştirmeye çalışıyor. Pancar tarlası kar altında kalan Aydın Sarıkaya, “Kar yağmadan önce pancarı makine ile çıkartıyorduk. Fakat karla birlikte makine tarla kenarında kaldı. Yine eski yöntemle işçi desteği ile pancar çıkartıyoruz. Zamanında da çıkarıyorduk ve kantarda kuyruklar oluşuyordu. Şu anda kar yağınca pancar çıkarmamamız hepten kaldı. Bir de bu yetmiyor gibi kantardakiler çiftçiye zorluklar çıkarıyorlar. Yok makineler bozuk, elle boşaltıyoruz. Yok makineler çamurludur alamıyor diye söylüyorlar. Bu da kuyruğun oluşmasına neden oluyor. Millet birbirine giriyor, sıkıntılar meydana geliyor. Pancar üreticilerine devletin bir kolaylık sağlamasını istiyoruz. Günde sekiz saat çalışacağına 12 saat çalışsaydılar bu hale gelmezdik" dedi.

Soğuk havada çalışmak zorunda kalan Doğan Aydın isimli çiftçi, "Bu sıkıntıların bugüne kalmasının tek sebebi pancar şefidir. Bu da yetmezmiş gibi 10 veya 15 gün kantarı kapattılar. Bu konularda bize zorluklar çıkaranlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yetkililer ise, Bulanık ilçesinde daha 3 bin 700 ton pancarın yerin altında olduğunu söylediler. 14 köyde pancar üreticisi olduğunu ve bin 400 çiftçinin kayıtlı bulunduğunu söyleyen yetkililer, pancarın hava şartları nedeniyle bugüne kaldığını, pancarlar çamurlu geldiği için makinelerin çalışmadığını belirttiler. Günde yaklaşık bin ila bin 500 ton alım yaptıklarını ifade eden yetkililer, hava şartlarından dolayı sıkıntıların olduğunu dile getirdiler.  

Galip Kılınç
 

Etiketler: pancar


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