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Kar altında yüzdüler

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir grup arkadaş, kar altında Munzur Çayı’na girerek yüzdü.

Kar altında yüzdüler

26 Ocak 2018 14:26
Kar altında Munzur'da yüzdüler - Tıkla İzle

Tunceli'de kar yağışının en çok etkili olduğu ilçelerden Ovacık'ta 5-6 kişilik arkadaş grubu bir araya geldi. Birlikte ilçedeki kayak merkezinde kayak yapan arkadaşlar, daha sonra Munzur Çayı'na gitti. Burada kar yağışına aldırmayan arkadaşlar Munzur Çayı'nda kış günü yüzme keyfi yaşadı. Üşümemek için çay kenarında ateş de yakan arkadaşlar ısınmaya çalıştı.

Munzur Çayı'na giren arkadaş grubu, her yıl eğlenmek ve bağışıklık sistemlerini geliştirmek için bu etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Fatma Çıray
 

 

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