İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar değil dolu

Kar değil dolu
Kar değil dolu

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı sebebiyle Erdemli-Karaman Ayrancı yolunda kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kar değil dolu - Foto Galeri

İlçeye bağlı 1600 rakımlı Toros Köyü ve çevresiyle Hacıalanı Yaylasında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda dolu toprak üzerinde yaklaşık 15 santimetrelik beyaz bir tabaka oluşturdu, adeta kar manzarasını andıran görüntüler ortaya çıkardı. Manzarayı cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi. Araçlarıyla ilerleyen sürücüler yolda oluşan dolu tabakası sebebiyle zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışı bazı seralara ve içindeki ürünler ile meyve ağaçlarına da zarar verdi. 

Köy ve çevresindeki ekili dikili alanda hasar tespiti yapılacağı öğrenildi.  

Oktay İnce
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.