Meteorolojinin Trakya Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı bu sabah saat 11.30 saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 6, merkezde ise eksi 4 derece ölçüldüğü Edirne'de kar yağışının Çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

"Çiftçiler için çok büyük bir nimet"

Edirneli vatandaşlar kara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çoktan beri kar yağsın diye bekliyorduk. Çok ihtiyacımız var. Özledik karı. Çiftçiler için bu çok büyük bir nimet. Hava soğuk ama bir taraftan da güzel yani" ifadelerini kullandı.

"Hazırlıklar tamam"

Öte yandan, Edirne Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, kar öncesi hazırlıklarını tamamladığı öğrenilirken, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere diğer tüm kara sınır kapılarında ulaşımın aksamadan devam ettiği öğrenildi.

Koray Ustabaşı