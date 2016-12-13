Bu dönemde yağan kar ve soğuk havanın üreticiyi endişelendirmemesi gerektiğini aksine fındığa fayda sağladığını belirten Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç Dr. Mükrimin Şevket Güney “Öncelikle bakış açısında bir değişikli yapmamız lazım. 12 ay boyunca bahçeden sorumlu kişi veya kişilerin mutlaka olması lazım. Yıl boyunca bakımlarımızı ve bahçemizin içindeki imar işlerimizi düzenli yapmamız gerekiyor. Bunun içinde tabi Ekim, Kasım ayının aslında bir sonraki yıl için yapılması gereken hazırlıkların ilk başlangıç iki ayı ve en önemli iki ayı olarak da değerlendirebiliriz" dedi.

Zirai don olayını fındık için konuşmak için erken olduğunu kaydeden Güney "Donun fındık için en riskli olduğu zamanlar fındığın yaprak açtığı, dala ve sürgüne su yürüdüğü tarihlerdir. Ondan önceki dönemlerde özellikle Aralık, Ocak, Şubat ayı içinde yaprak açmadan önce etkisi 8, 10 ve 12 dereceye kadar soğuğun zararlı etkisi çok fazla olmayacaktır. Fındığın mutlaka bir soğuklanma süresi olacaktır. Bu dönem içinde de ürün çeşidine göre bu soğuklanma süresini ürünün yaşaması gerekiyor. Şuandaki hava sıcaklıkları en son baktığımda Giresun ve Ordu bölgesi için çok düşük sıcaklıklar değil. Ürüne zarar verecek yapıda bir soğukluğa rastlamadım, ayrıca bu yağan karında hava sıcaklığının da ürünün hem bahçedeki mineral birikimine kar vasıtasıyla hem de ürünün bitkisinin soğuklanma süresine mutlaka çok faydalı etkisi olacaktır. Üreticilerimiz bu mevsimdeki bu soğuklardan korkmalarına gerek yok. Bu genellikle bizim ürünümüz için faydalı olacaktır. Ürünün ve bahçe bakımının özellikle budama teknikleri üzerinde ve bahçenin kendi temizliği üzerinde dikkatli ve özeli olmalarında da fayda olduğunu hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Ahmet Bilge