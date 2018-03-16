Kar geliyor| 16 Mart Cuma yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu ve açık 15
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Bursa: Az bulutlu ve açık 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 21
Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15