Kar geliyor| 16 Mart Cuma yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12

İstanbul: Az bulutlu ve açık 15

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Bursa: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 21

Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15