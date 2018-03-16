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Kar geliyor| 16 Mart Cuma yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar geliyor| 16 Mart Cuma yurtta hava durumu

16 Mart 2018 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 12 

İstanbul: Az bulutlu ve açık 15 

İzmir: Az bulutlu ve açık 20 

Bursa: Az bulutlu ve açık 19 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 21 

Antalya: Parçalı zamanla az bulutlu 20 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15  

Etiketler: hava durumu, kar

 

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