Diğer
Kategoriler

Kar geri geliyor

Önümüzdeki hafta hava daha da soğuyor. Kar yağışı geri geliyor

Kar geri geliyor

19 Ocak 2017 16:54

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek.

Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.  

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı sistem etkili olacak. Karadeniz'deki yağışlar hafif şiddetli olacak. Siirt'in güney kesimleri, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağış var. Yağışlar Hakkari'de kar, Şırnak'ta yağmur şeklinde olacak. Kuzey kesimlerdeki yağışlarda Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kuzeybatı'daki kuzeyli yağışlar rüzgarın etkisi devam ediyor. Kuzey Ege'de yer yer fırtına şeklinde esecek. Sıcaklıklarda düşüş devam edecek.

Cumartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış var. İç Anadolu bölgesinin güneyinde hafif kar yağışı bekleniyor. Yurdun Güneydoğu kesimlerinde de yağışlı sistem etkili olacak. Yağışlar Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar şeklinde olacak. Yurdun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise yağmur etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.  

Etiketler: kar, Meteoroloji


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!